Juliana Blumenschein Quartett

Brasilianische Rhythmen und moderne Jazzklänge der deutschbrasilianischen Sängerin Juliana Blumenschein mit ihrem mitreißenden Quartett.

In ihren Kompositionen und Arrangements verarbeitet die Sängerin zahlreiche Einflüsse ihrer brasilianischen Herkunft, Jazz, klassische Musik und Soul. Herzergreifender Gesang, mal auf Englisch, mal auf Portugiesisch und energiegeladene, instrumentale Passagen ergänzen einander auf besondere Art und Weise. In dieser Besetzung ist Juliana Blumenschein am Gesang, Florin Küppers an der Gitarre, Jan Dittmann am Kontrabass und Jonas Esser am Schlagzeug.