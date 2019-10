Thorsten Willer

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

In einer Zeit in der die Worte ‚echt‘, ‚authentisch‘ und ‚ehrlich‘ kaum noch wirklich in der aktuellen Musikwelt zu finden sind, verbindet er genau diese in seiner Person und lässt sie ohne Filter in seine Musik fließen.

Seine raue und unverwechselbare Stimme weiß er genauso perfekt einzusetzen, wie auch seine Ausstrahlung auf der Bühne.

WILLER ist auf den Bühnen dieser Welt zu Hause. Jedes Jahr spielt er mindestens 100 Shows und ist neben seinen ausgedehnten Tourneen durch Deutschland, Österreich und die Schweiz bereits schon durch die USA, Kanada, Dänemark, Holland, Italien, Slowenien und auf Einladung des Goethe-Instituts im Jahr 2019 ebenfalls bereits durch Russland getourt. Zudem wurde er schon von zahlreichen internationalen und nationalen Größen als Support-Act eingeladen. So durfte WILLER bisher mit Richie Sambora von Bon Jovi, Johannes Oerding, Revolverheld, Laith Al-Deen, den Goo Goo Dolls, Wirtz, Wolf Maahn, Radio Doria, Henning Wehland, Jennifer Rostock uvm die Bühne teilen.

Gefeiert wird er seit Jahren von einer stetig wachsenden Fangemeinde, die seine Alben tausendfach kauft, wie auch hundertausendfach streamt. WILLER beweist immer wieder aufs Neue, dass man Authentizität und die ein oder andere Ecke und Kante nicht kaufen oder vorspielen kann. Er hat sie.