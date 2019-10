Natia – and friends

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Die aus Georgien stammende Sängerin und Jazzmusikerin Natia Dikhtyar hat der Bass als Instrument schon immer fasziniert und inspiriert.

Mit dem Bassisten und Produzenten Patrick Paco´ Müller ging der große Wunsch einer Zusammenarbeit in Erfüllung, in welcher der Bass, neben seiner Grundfunktion als begleitendes Basis-Instrument, auch andere, vielfaltige Funktionen übernehmen darf: Über komplexe Akkordbegleitungen, Unisono-Melodien, bis hin zu elektronischen Klangteppichen, präsentiert sich der Bass in einem neuen Gewand als kongenialer Partner und gleichberechtigtes Instrument neben Gesang und Klavier.

Aus dem anfänglichen Duo-Projekt entwickelte sich eine spannende und interessante Formation, welcher inzwischen Musiker aus den unterschiedlichsten musikalischen (u.a. Klassik, Pop/Rock, World-Music, Jazz, Electro & Neue Musik) sowie kulturellen Richtungen angehören.

Natia Dikhtyar aus Georgien überzeugt mit Vocal & Piano, Patrick `Paco´ Müller am Bass und Armin Rukwid an den Drums.