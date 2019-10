Michael Lane Trio

× Erweitern Michael Lane

Michael Lane erwähnt es gar nicht mehr so gerne, wenn er auf seinen Auftritt bei "The Voice of Germany" 2012 angesprochen wird.

Viel ehrlicher ist seine Musik heute sagt er, und das glaubt man sofort, wenn man in seine Augen blickt. Als Sohn eines amerikanischen GI`s und einer deutschen Mutter verbrachte er seine Jugend in den USA, wurde Soldat und diente im Krieg in Afghanistan und im Irak. Die Sinnlosigkeit des Krieges wurde ihm bewusst und er widmete sich fortan der Musik, die sein Leben bestimmen sollte. Seit 2014 veröffentlichte er drei Alben, die eine emotionale Tiefe erreichen, wie es nur wenigen Künstlern gelingt, nachdenklich, gefühlvoll und anspruchsvoll. Mittlerweile lebt Michael wieder in Deutschland und tourt im Oktober und November wieder durch die Clubs.