× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

„Diese aufrichtige und sehr einladende Musik wird tatsächlich erst im Hören komplett.“ (Volker Doberstein, Musikjournalist).

Das Samuel Jersak Trio im besten Club der Welt: in der LUKE! Mit dabei sind Markus Bodenseh am Bass und Martin Grünenwald an den Drums. Klaviertriojazz mit einer poppig-groovigen Note - lasst euch überraschen von einem Abend voller Emotion und Energie.

Besetzung:

Samuel Jersak (p)

Markus Bodenseh (b)

Martin Grünenwald (dr)