„Open minded to the world out there“.

So startet Steve Savage das ganze neue Album. Sagt eigentlich schon alles. Wäre da nicht auch noch das gebrochene Herz… gleich im nächsten Satz... In dieser Kombination können sich heute viele wiederfinden, die versuchen, in dieser komplizierten Welt zu überleben. Versuchen, positiv zu bleiben und zu geben. Aber genau das macht er mit seiner Musik seit er unterwegs ist, weltweit und nach seiner Übersiedlung zu unserem alten Kontinent vor allem in ganz Europa. Nun hat er sich, nach Jahren in Holland und der Schweiz, in Deutschland, Düsseldorf, eingerichtet. Einen Produktionsplatz in den berühmten Skyline Studios ergattert. Und nun endlich ein brandneues Album produziert. Und er brennt und kann es nicht mehr abwarten, die Songs mit dem Publikum zu teilen. Denn das ist neben den fein-wilden Kompositionen über Gott und die Welt und die Liebe seine weitere große Stärke: seine Leidenschaft, Begeisterung, Zärtlichkeit und Kraft auf das Livepublikum zu übertragen. Das wird jeder bestätigen, der ihn schon mal live erlebt hat.

Acoustic Groove, eine blendende weil absolut passende Definition, die er da gefunden hat. Denn was er aus der Westerngitarre herausholt, ist neben seinen Fingerfertigkeiten und stilübergreifenden Harmoniewechseln die lebensbejahende pure Freude, die uns Hörer groovend mitschwingen lässt und uns das Herz erleichtert.

Wenn er spielt, können wir immer gewiss sein, dass am Ende die Hoffnung siegt. Und das ist nicht wenig heutzutage.