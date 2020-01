× Erweitern Sean Taylor Sean Taylor

Sean Taylor ist einer der aufregendsten und fleißigsten Musiker in der Blues- und Root -Szene.

Er war Vorband für John Fogerty, Neville Brothers, Richard Thompson, Tony Joe White, Eric Bibb, Tom Paxton, Band of Horses & Arlo Guthrie. Er war auf Tournee in ganz Europa und in Australien. In Amerika hat er auch Alben aufgenommen.

Sean ist dreimal beim Glastonbury Festival aufgetreten, auch auf der Acoustic Stage. Andere Festivalauftritte einschließlich des Cambridge Folk Festivals waren unter anderem Beautiful Days, Port Fairy Folk Festival (Australien), Celtic Connections, Hebridean Celtic Festival, Secret Garden Party, Beverley Folk Festival, Maverick Festival, & Blue Balls Festival (Schweiz).

Er hat sechs Alben herausgebracht, darunter ein Album mit Trevor Hutchinson (Waterboys) in Dublin aufgenommen. Seine letzten zwei Alben hat er mit Mark Hallman (Carole King, Ani di Franco) in Congress House Studios in Austin (Texas) aufgenommen.