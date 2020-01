SeanPickup The Harp

Seit mehr als 25 Jahren schon verkündet die Band mit Eigenkompositionen, kreativen Klassiker-Versionen oder runderneuerten Traditionals den Blues.

Eine treibende Slidegitarre, rhythmische, aber auch gefühlvolle Bluesharp-Soli, ein unglaubliches Piano und die schon fast „schwarze“ Stimme des Sängers formen den ursprünglichen, rauen Charakter der Band.

Der universelle Gedanke des Blues wird gepflegt und weiterentwickelt. Liebe, Wut und was das Leben sonst noch so bereit hält sind die Zutaten für musikalisches Soul-Food, ein Delta-Gumbo, das wahrlich keinen kalt lässt. Das ist schon kein Retro mehr, das ist Tradition. Blues, Funk, Soul, Rock, RnB und Jazz finden im Sound der „Pickups“ ihren Platz und machen so alte Musik zu einem neuen Erlebnis!

Besetzung:

Markus Knab Vocals, Acoustics, Slideguitars, Bluesharp

Alexander Sessler Keyboads

Holger Becker Bluesharp

Horst Andree Bass

Jonathan Zacharias Drums