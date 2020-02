Chris Reckwardt

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Im März feiert DIE LUKE ihren 10. Geburtstag.

Zu diesem Anlass haben wir uns etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Am 20.03.20 wird es (wenn alles klappt) das erste

Live-Stream-Konzert in der LUKE geben!

Was als Wunsch die eigenen Songideen festzuhalten begann, mündete in der ersten EP, einer erfolgreichen Crowdfunding-Aktion und einem überwältigenden Release-Konzert mit beinahe 300 Zuschauern … und das Ende der Reise, die letzten Sommer begann, ist noch lange nicht in Sicht – ganz unter dem Motto „Mit jedem Schritt wird’s leichter“.

Es sind vor allem seine Stimme und Texte, die die Songs verbindet. Zu leichten Pop Songs gesellen sich auch deutlich emotionalere Stücke, die direkt unter die Haut gehen. Vergangenen Sommer hat der in Ludwigsburg lebende Student seine erste EP veröffentlicht.