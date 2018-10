Kinder Nachtwächter-Führung und Abenteuerlesung

Nachdem euch der Nachtwächter durch die dunklen Gassen geführt hat, liest Herr Banholzer im Spitalkeller aus dem spannenden Buch "Das Wunder vom Blauen Turm" vor.

Kultur & Tourist-Info veranstalten gemeinsam mit dem Obrigheimer Kinderbuchautor Marco Banholzer eine nächtliche Abenteuerlesung! Los geht es um 18:30 Uhr mit einer Nachtwächterführung und anschließender Lesung im Spitalkeller. „Das Wunder vom Blauen Turm“ aus der Reihe Tore, Milo & Lars spielt direkt in der Stauferstadt und bildet die Grundlage für die spannende Veranstaltung für Jung und Alt. Peter, der beste Freund von Lars, wohnt in Bad Wimpfen und kämpft mit einer schweren Krankheit. Als bester Freund ist es für Lars keine Frage, Peter zu helfen. Nach einem Gespräch mit Peter auf dem blauen Turm entdeckt Lars ein geheimes Fach im Turm, das vielleicht der Schlüssel für Peters Rettung sein könnte. Doch ganz so einfach wird es nicht, wie Lars recht schnell feststellen wird. Wer an diesem spannungsgeladenen Abend und dem Abenteuer von Tore, Milo und Lars teilhaben will, ist herzlich eingeladen.