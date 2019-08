Vermehrt bekommen wir in letzter Zeit Einzelanfragen von Eltern, die wir bisher vertrösten mussten, da sich nicht genügend Teilnehmer für einen Sicher-Stark-Kurs an ihrer Grundschule oder in der Kita finden ließen oder sich die Bürokratie endlos hinzog. Kinder sicher und stark machen!

Dauert es Ihnen einfach zu lange... und Ihr Kind bräuchte die Sicherheits-Schulung jetzt?! Können Sie sich aus Zeitmangel an der Grundschule/Kindergarten Ihres Kindes nicht einsetzen? Oder ist es zu schwierig, dort etwas zu bewegen? Zu viele Gespräche sind nötig, um Förderverein, Schulleitung, Lehrerkollegium, Erzieher, Kita-Leitung oder alle anderen Eltern zu überzeugen, eine Großveranstaltung durchzuführen? Die Schulturnhallen sind manchmal überbelegt? Der Schriftwechsel ist zu aufwändig?

Auf zum Sicher-Stark-Kurs im Wohnzimmer in Ihrer Stadt oder bei McDonald's! Jetzt machen wir es Ihnen einfacher. Rufen Sie Ihre Freunde und Bekannten an oder machen Sie ein WhatsApp-Foto von der Seite https://www.sicher-stark-team.de/sicher-stark-kleingruppenkurse.cfm, schicken es ihnen und fragen an, ob sie ihr Kind mit einem Kindersicherheitstraining schulen lassen wollen (die Kinder sollten etwa gleiches Alter haben).

Oder Sie nutzen das bundesweite Elternforum unter https://www.sicher-stark-team.de/elternforum.cfm, um mit anderen interessierten Eltern in Kontakt zu treten. Datum der Veranstaltung festlegen und an die Bundesgeschäftsstelle weitergeben. Und schon kommen die Präventionsexperten zu Ihnen nach Hause. Sollten Ihre Räume zu klein sein, können Sie bei McDonald's, im Vereinshaus oder Kirchensaal auch kostenlose Räume erhalten.

Was steckt hinter der Erlebnisschulung im Wohnzimmer? Hier ist Mitmachen nicht nur möglich, sondern erwünscht!

Sie als Gastgeber/in bereiten gemeinsam mit uns einen schönen Sicher-Stark-Tag für Ihr Kind vor, ganz nach dem Motto: "Mein Kind wird sicher und stark. Mut tut gut!" Spaß und Unterhaltung sind garantiert und man lernt die Techniken und Tricks mit den führenden Experten in der Gewaltprävention in der Praxis für die Praxis. Die Inhalte und Zeitdauer sind genau die gleichen wie bei einem Sicher-Stark-Kurs in einer Grundschule. Nur die Gruppe (6 - 15 Kinder) ist wesentlich kleiner und dadurch das Lernen oft intensiver.

Das Wohnzimmer, der Garten oder der Partykeller reichen für diese Gruppengröße in der Regel bereits aus. Warten Sie nicht länger ab! Geben Sie Ihrem Kind den Schutz und die Sicherheit, die es in der heutigen Zeit benötigt, und buchen Sie. Denn leider werden jeden Tag Kinder gemobbt, geschlagen, entführt, missbraucht, sogar getötet.