Kinder und das Spielen an der frischen Luft

Die Entwicklung der Kinder, welche regelmäßig an der frischen Luft spielen geht immer weiter in die Richtung der Stubenhocker. Durch die zahlreichen Angebote, wie das „zocken“ oder fernsehen verbringen viel mehr Kinder die Zeit zuhause. Diese Entwicklung ist sehr erschreckend, da immer mehr Kinder durch die Displays der Handys oder Konsolen kurzsichtig werden. Wir haben einen Vortrag ausgearbeitet, damit wir Eltern helfen können dieses Problem zu beheben. Der Vortrag wir von Eltern gehalten, somit vertrauen wir dem Prinzip „von Eltern, für Eltern“. Dadurch entsteht zwischen Ihnen und uns eine bessere Bindung, da wir selber das gleiche Problem durchleben. Unsere Tipps haben wir selber umgesetzt und es hat geholfen. Lassen Sie Ihnen helfen und kommen Sie zu unserem Vortrag. Wir haben für jeden ein offenes Ohr. Melden Sie sich zuvor unter folgender E-Mail-Adresse an und warten Sie auf eine Bestätigung; rebecca.zieler@gmx.de