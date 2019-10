Kinder-Textiltag

Wir nehmen traditionelle Ndop-Textilien aus West-Kamerun unter die Lupe: Welche Fasern wurden verwendet? Wie wurde gefärbt?

Mit verschiedenen textilen Techniken können die Ndop-Symbole nachempfunden oder eigene Muster entworfen werden. Die kulturelle Bedeutung der Textilien wird mit Unterstützung von Sandra Lefang für ABRAC - Advisory Board for the Representation of African Collections at the Linden-Museum Stuttgart - vermittelt.

Ab 8 Jahren

Anmeldung bis 6.11.2019 unter: anmeldung@lindenmuseum.de / Tel. 0711.2022-444

Eintritt frei