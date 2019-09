Der Kinder- und Familientagfördert Kultur und Zusammenhalt, stärkt die Zivilgesellschaft und diekulturelle Bildung und schafft Heimat. Vielfalt ist unsere Stärke und unserPotenzial für die Zukunft. Am Kinder- und Familientag kann sich jede und jederz.B. über Projekte und Aktivitäten in der Kultur- und Integrationsarbeit inTübingen informieren und vor allem: mitwirken. Der Kinder- und Familientagmacht ihre Erfolge in der kulturellen und sozialen Arbeit und die zahlreichenengagierten Menschen, die daran beteiligt sind, sichtbar.

Alle Kulturschaffenden undVermittler werden bei uns gleichermaßen als Experten ihres künstlerischenEngagements angesehen. Alle Tübinger/innen mit und ohne Migrationshintergrund,Männer oder Frauen, Kinder oder Großeltern sind beim Kinder- und Familientagangesprochen.