Kinder- und Jugendakademie des Vereins Pfiffikus e.V.

In Kooperation mit dem Friedrich-Schiller-Gymnasium (FSG) in Marbach organisiert der Verein Kinder- und Jugenakademien, die der individuellen Förderung und ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung dienen. Experten aus Schule, Universität sowie anderen Institutionen bieten Kurse zu einem breit gefächerten Themenspektrum an, wie z.B. Mathematische Spiele, Zirkusakrobatik, Robotertechnick, Schreibwerkstatt, Astronomie, Schneckenbeobachtungen, Welt der Römer, Meerebiologie und vieles mehr.

Nähere Infos: www.ingvelde-scholz.de

Download des Programms: www.fsg-marbach.de