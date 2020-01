Im Panoramaraum der Pausa-Tonnenhalle wird vom 3. bis 14. Februar 2020 wieder die beliebte Kinder- und Jugendbuchausstellung zu sehen sein – eine Wanderausstellung, die anlässlich der Tübinger Jugendbuchwoche zusammengestellt wurde. Dabei wird ein Querschnitt der Neuerscheinungen auf dem Kinder- und Jugendbuchmarkt der letzten zwei Jahre aus der Produktion von über 80 Verlagen präsentiert. Für jede Altersgruppe ist etwas Spannendes und Überraschendes dabei: Jugendromane, Kinderbücher, Bilder- und Sachbücher sowie Geschichten für Erstleser.

Für Schulklassen und Kindergartengruppen ist eine verbindliche Anmeldung erforderlich. Die Ausstellung kann pro Klasse/Gruppe exklusiv für maximal 60 Minuten gebucht werden.

Am Mittwoch, 5. Februar von 14 bis 17 Uhr, am Samstag, 8. Februar von 10 bis 13 Uhr sowie am Mittwoch, 12. Februar von 14 bis 17 Uhr ist die Ausstellung für die allgemeine Öffentlichkeit geöffnet. Alle Interessierten sind an diesen Terminen herzlich eingeladen, die Ausstellung zu besuchen, zu schmökern und sich Anregungen für die eigene Lektüre zu holen!