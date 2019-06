Kinder- und Jugendfestival "Calw geht ab!"

Calwer Vereine, Organisationen und Institutionen bieten zahlreiche musikalische, sportive und künstlerische Angebote für Kinder und Jugendliche.

Das Festgelände erstreckt sich vom Großen Brühl über die Nagoldbrücke, über das Untere Ledereck und die Lederstraße hin zum Kleinen Brühl wieder an die Nagold.

Gerätschaften und Anlagen wie eine riesige Fußball-Dart-Scheibe, eine Schuss-Geschwindigkeitsmessung, eine Kletterwand, ein Hindernisparcours und eine Wasserrutsche zum Toben ein. An verschiedenen Stationen (unter anderem mit dem „heißen Draht“, einem Kettcar-Parcours oder einem Riesen-Mikado) und bei unterschiedlichsten Workshops (unter anderem Mosaikwerkstatt, Mini-Fallschirm basteln, Plastizieren mit Ton, Tanzkurse) können die Kinder und Jugendlichen ihre Geschicklichkeit und Kreativität unter Beweis stellen. Weitere Module wie Torwand, Tischkicker, Mini-Eisenbahn, Kinderschminken, Stadtrallye oder auch ein Ballon-Wettbewerb bringen viel Unterhaltung, mehrere Sportvorführungen wie zum Beispiel Tennis, Fußball, Handball, Boule oder Selbstverteidigung laden zum Kennenlernen der Sportarten und auch zum Mitmachen ein. Bei Vorführungen von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk und Jugendrotkreuz wird entsprechende Action geboten; auch können sich die Familien bei diesen sowie bei sozialen Einrichtungen wie Kinderschutzbund, Integration im Kreis Calw oder Lebenshilfe über die jeweiligen Angebote und Aktivitäten informieren. Und auch das bunt gemischte Unterhaltungsprogramm auf zwei Bühnen (Tanzvorführungen örtlicher Tanzschulen und -vereine und Konzerte Calwer Musikvereine und Musikschul-Einrichtungen und eine große Jugenddisco) sowie viele weitere attraktive Angebote laden zu einem vielfältigen Wochenende ein, bei dem die Kinder und Jugendlichen von 3 bis 17 Jahren im Mittelpunkt stehen.

Das Thema Nachhaltigkeit wird ebenfalls ein Baustein der Veranstaltung sein: so können die Kinder und Jugendlichen Insektenhotels basteln, Tontöpfe anmalen, Wissenswertes über Wildblumen, Bienen, Artenvielfalt und den Imkerberuf erfahren sowie die gebastelten Sachen anschließend mit nach Hause nehmen. An einer anderen Station wird in einem Nähkurs beispielsweise gezeigt, wie aus einer kaputten Jeans eine Federmappe für die Schule wird. Auch das große Thema Einweggeschirr und Plastikmüllvermeidung wird auf der Veranstaltung aufgegriffen: so wird auf der gesamten Veranstaltung auf Einwegplastikgeschirr und -besteck verzichtet – der Umwelt zuliebe.

Organisiert wird die Veranstaltung von der Abteilung Kultur der Stadtverwaltung sowie dem Stadtjugendreferat, dem Kinderschutzbund, der Musikschule und dem TSV Calw.