Kinder- und Jugendfilmtage 2023

Wir zeigen jeden Film an zwei unterschiedlichen Tagen, sodass Sie die Möglichkeit haben, zwischen 2 Terminen wählen zu können.

Zu allen Filmen, die um 9:30 Uhr starten, wird es die Möglichkeit geben, an einer Nachbesprechung und an einem Begleitangebot teilnehmen zu können.

Filmangebote:

23.10.2023

09:30 Uhr Ernst und Cèlestine: Reise ins Land der Musik

10:00 Uhr Wo ist Anne Frank

24.10.2023

09:30 Uhr Neue Geschichten vom Franz

10:00 Uhr Belle und Sebastian: ein Sommer voller Abenteuer

25.10.2023

09:30 Uhr Belle und Sebastian: ein Sommer voller Abenteuer

10:00 Uhr Mein Lotta-Leben – alles Tschaka mit Alpaka!

26.10.2023

09:30 Uhr Mein Lotta-Leben – alles Tschaka mit Alpaka!

10:00 Uhr Neue Geschichten vom Franz

27.10.2023

10:00 Uhr Wo ist Anne Frank

10:00 UhrErnst und Cèlestine: Reise ins Land der Musik

Ernest und Célestine die Reise ins Land der Musik

Frankreich, Luxemburg 2022

Regie: Jean-Christophe Roger, Julien Chheng

79 Minuten

César, bester Animationsfilm

Empfohlen ab sechs Jahren

Auch das zweite Kinoabenteuer von Ernest und Célestine besticht durch seine liebevolle Animation, seine unvergleichliche Kreativität und seinen äußerst klugen Witz.

Als die wertvolle Geige von Bär Ernest kaputtgeht, beschließen er und seine beste Freundin die Maus Célestine, in Ernests ferne Heimat zu reisen, um die Geige reparieren zu lassen. Bei ihrer Ankunft stellen sie entsetzt fest, dass dort seit vielen Jahren jegliche Art von Musik verboten ist – unvorstellbar für die beiden! Mit der Unterstützung einer geheimen Widerstandsgruppe und eines maskierten Rächers setzen Ernest und Célestine alles daran, die Musik und damit auch die Freude am Leben zurückzubringen.

Neue Geschichten vom Franz

Österreich, Deutschland 2023

Regie: Johannes Schmid

72 Minuten

empfohlen ab sechs bis elf Jahre

Literaturverfilmung nach der Buchreihe von Christine Nöstlinger

Kennt ihr das, wenn ein großes Problem ganz klein anfängt? Franz, der klein geratene Bub aus Wien, kennt das gut. Seine beste Freundin Gabi und sein bester Freund Eberhard streiten sich nämlich ununterbrochen. Franz hat aber beide gleich gern und steht dabei immer in der Mitte. Freundschaft nach getrenntem Terminkalender? Das funktioniert nicht: Geteilte Ferien sind nämlich halbe Ferien. Franz muss sich etwas einfallen lassen, um seine zwei besten Freunde vom ewigen Streiten abzuhalten. Er erzählt ihnen, dass seine mürrische Nachbarin Frau Becker eine von der Polizei gesuchte Einbrecherin ist. Und wenn sie als Detektivtrio die oberstrenge und obendrein sehr verdächtige Nachbarin Frau Berger beim Diebstahl auf frischer Tat ertappen wollen, müssen sie sich einfach zusammenraufen. Doch am Ende kommt es immer ganz anders als erwartet.

Belle und Sebastian Ein Sommer voller Abenteuer

Frankreich 2022

Regie: Pierre Coré

nach den Werken von Cécile Aubry

96 Minuten

Altersempfehlung: sieben bis elf Jahre

Sebastian ist ein impulsiver Junge. Manchmal hat das negative Konsequenzen für den 10-Jährigen, etwa wenn er sich über die Anordnungen seiner Mutter Corinne hinwegsetzt. Als er, statt zuhause zu bleiben, spontan mit seiner besten Freundin loszieht, um im Skate Park die waghalsigen Tricks der Profis auf Instagram zu dokumentieren, ist Corinne verärgert. In ihrer Ratlosigkeit beschließt sie, ihren Sohn während der Sommerferien in ihr Heimatdorf in den Pyrenäen zu bringen. Sebastian verbringt seine Ferien widerwillig bei seiner Großmutter und seiner Tante. Er soll in der Schäferei mithelfen, nichts Aufregendes für einen Stadtjungen wie ihn. Aber er hat nicht mit der Begegnung mit der riesigen schneeweißen Berghündin Belle gerechnet, die von ihrem Besitzer schlecht behandelt wird. Es dauert nicht lange, bis aus den beiden ein unzertrennliches Gespann wird. In der Neuverfilmung greift Pierre Coré die aktuelle Bedrohung der alpinen Landschaft durch den Klimawandel auf.

Mein Lotta-Leben – Alles Tschaka mit Alpaka!

Deutschland 2022

Regie: Martina Plura

Literaturverfilmung Alice Pantermüller

88 Minuten

besonders wertvoll

Empfohlen ab zehn Jahren

Lotta freut sich auf ihre Klassenfahrt! Zusammen mit ihren besten Freunden Cheyenne und Paul geht es nach Amrum. Doch als ausgerechnet ihr Papa als Begleitperson mitkommt und der neue französische Austauschschüler Remis sich in sie verknallt, vergeht Lotta komplett die Lust auf alles. Doch das ist nur ein Problem von vielen. Auf einmal ist Cheyennes Schwester Chanell spurlos verschwunden. Um sie wiederzufinden müssen Lotta und ihre Freunde sich überwinden und ein Bündnis mit ihren schlimmsten Feinden eingehen. Dabei steht für Lotta diesmal alles auf dem Spiel: Ihre Freundschaften, ihre Klasse und ihre ganze Familie.

Wo ist Anne Frank

Belgien, Luxemburg, Frankreich, Niederlande, Israel 2021

Animationsfilm

Regie: Ari Folman

100 Minuten

Empfohlen ab zwölf Jahren

Anne Frank erschafft 1942 in ihrem Tagebuch die imaginäre Freundin Kitty und schreibt ihr über zwei Jahre lang. Im Film erwacht Kitty in Amsterdam zum Leben und macht sich auf die Suche nach Anne und der Familie Frank. Dabei folgt sie Annes Spuren, vom Hinterhaus bis zu ihrem tragischen Tod im Konzentrationslager Bergen-Belsen. Unterstützt wird sie auf ihrer Reise von ihrem Freund Peter, der eine geheime Unterkunft für Geflüchtete ohne gültige Aufenthaltspapiere betreibt. Verwirrt von Europas zerrütteter Welt und den Ungerechtigkeiten, denen Flüchtlingskinder ausgesetzt sind, möchte Kitty Annes Ziel verwirklichen. Durch ihren Wagemut vermittelt sie künftigen Generationen Hoffnung und Toleranz. Ari Folman ("Waltz with Bashir") erzählt in seinem Animationsfilm "Wo ist Anne Frank" aus der Sicht von Kitty. Das Mädchen blickt verwundert auf die Gegenwart. Wo sind Anne Frank und ihre Familie? Sie ist sich anfangs nicht bewusst, wie viele Jahrzehnte vergangen sind. Im Anne-Frank-Haus ist sie unsichtbar für andere, außerhalb allerdings nicht. Und sie braucht das Tagebuch bei sich, um sich nicht wieder aufzulösen. Eine Entwendung, die natürlich große Wellen schlägt.