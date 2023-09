Kinder- und Jugendfilmtage 2023: Wo ist Anne Frank

Wir zeigen jeden Film an zwei unterschiedlichen Tagen, sodass Sie die Möglichkeit haben, zwischen 2 Terminen wählen zu können.

Zu allen Filmen, die um 9:30 Uhr starten, wird es die Möglichkeit geben, an einer Nachbesprechung und an einem Begleitangebot teilnehmen zu können.

Belgien, Luxemburg, Frankreich, Niederlande, Israel 2021

Animationsfilm

Regie: Ari Folman

100 Minuten

Empfohlen ab zwölf Jahren

Anne Frank erschafft 1942 in ihrem Tagebuch die imaginäre Freundin Kitty und schreibt ihr über zwei Jahre lang. Im Film erwacht Kitty in Amsterdam zum Leben und macht sich auf die Suche nach Anne und der Familie Frank. Dabei folgt sie Annes Spuren, vom Hinterhaus bis zu ihrem tragischen Tod im Konzentrationslager Bergen-Belsen. Unterstützt wird sie auf ihrer Reise von ihrem Freund Peter, der eine geheime Unterkunft für Geflüchtete ohne gültige Aufenthaltspapiere betreibt. Verwirrt von Europas zerrütteter Welt und den Ungerechtigkeiten, denen Flüchtlingskinder ausgesetzt sind, möchte Kitty Annes Ziel verwirklichen. Durch ihren Wagemut vermittelt sie künftigen Generationen Hoffnung und Toleranz. Ari Folman ("Waltz with Bashir") erzählt in seinem Animationsfilm "Wo ist Anne Frank" aus der Sicht von Kitty. Das Mädchen blickt verwundert auf die Gegenwart. Wo sind Anne Frank und ihre Familie? Sie ist sich anfangs nicht bewusst, wie viele Jahrzehnte vergangen sind. Im Anne-Frank-Haus ist sie unsichtbar für andere, außerhalb allerdings nicht. Und sie braucht das Tagebuch bei sich, um sich nicht wieder aufzulösen. Eine Entwendung, die natürlich große Wellen schlägt.