Kinder- und Jugendfilmtage 2023: Belle und Sebastian: ein Sommer voller Abenteuer

Wir zeigen jeden Film an zwei unterschiedlichen Tagen, sodass Sie die Möglichkeit haben, zwischen 2 Terminen wählen zu können.

Zu allen Filmen, die um 9:30 Uhr starten, wird es die Möglichkeit geben, an einer Nachbesprechung und an einem Begleitangebot teilnehmen zu können.

Frankreich 2022

Regie: Pierre Coré

nach den Werken von Cécile Aubry

96 Minuten

Altersempfehlung: sieben bis elf Jahre

Sebastian ist ein impulsiver Junge. Manchmal hat das negative Konsequenzen für den 10-Jährigen, etwa wenn er sich über die Anordnungen seiner Mutter Corinne hinwegsetzt. Als er, statt zuhause zu bleiben, spontan mit seiner besten Freundin loszieht, um im Skate Park die waghalsigen Tricks der Profis auf Instagram zu dokumentieren, ist Corinne verärgert. In ihrer Ratlosigkeit beschließt sie, ihren Sohn während der Sommerferien in ihr Heimatdorf in den Pyrenäen zu bringen. Sebastian verbringt seine Ferien widerwillig bei seiner Großmutter und seiner Tante. Er soll in der Schäferei mithelfen, nichts Aufregendes für einen Stadtjungen wie ihn. Aber er hat nicht mit der Begegnung mit der riesigen schneeweißen Berghündin Belle gerechnet, die von ihrem Besitzer schlecht behandelt wird. Es dauert nicht lange, bis aus den beiden ein unzertrennliches Gespann wird. In der Neuverfilmung greift Pierre Coré die aktuelle Bedrohung der alpinen Landschaft durch den Klimawandel auf.