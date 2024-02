KinderKulturWoche

Ein buntes Programm lädt eine Woche lang ein, gemeinsam KinderKultur zu erleben.

Autorenlesungen, Kindertheater und ein Aktionsnachmittag. Außerdem ist in der Stadtbücherei Markus Orths zu Gast. Er liest aus Billy Backe und am Nachmittag stellt er „Crazy family“ vor. Sarah Welk präsentiert am Vormittag die Geschichten aus der Reihe „Spaß mit Opa“ und hat am Nachmittag die legendären Titel der Reihe „Ich und meine Chaos-Brüder“ im Gepäck, mit denen es viel zu lachen gibt. Ein bunter Aktionsnachmittag mit Vorlesen, Basteln und Spielen wartet auf alle kleinen Kulturfreunde. Am Freitag und Samstag ist das Kindertheater Marmelock zu Gast und zeigt die Stücke „Tafiti und Pinsel“ und „Elliot und Isabella“.