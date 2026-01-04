Kinder- und Jugendkulturwoche

Über eine Wochen lang werden im April in Crailsheim immer kulturelle Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche angeboten.

Die Bildungs-, Kultur- und Jugendeinrichtungen der Stadt geben sich Jahr für Jahr viel Mühe ein unterhaltsames und attraktives Programm für Kinder und Jugendliche für über eine Wochen zusammenzustellen. Jedes Jahr wird ein aktuelles und zeitgemäßes Motto festgelegt, an welches sich die Angebote thematisch anlehnen. Es kommen jährlich zahlreiche Veranstaltungen, Aktionen, Workshops und Präsentationen für Kinder und Jugendliche zusammen. Mit über 1.000 begeisterten Teilnehmer*innen erfreut sich die Veranstaltung großer Begeisterung.

Infos bei Anne-Sophie Frank, Telefon: 07951 403-1289, E-Mail: anne-sophie.frank@crailsheim.de

