Kinder- und Schülerkonzerte

Wer war dieser Ludwig van Beethoven, der mit seinen Kompositionen alle Formen seiner Zeit sprengte, und dessen „Ode an die Freude“ heute als Hymne für Europa dient und dabei für Freude, Zusammenhalt und Hoffnung steht?

Vor allem war Beethoven ein genialer Musiker und Komponist, dessen Werke das Publikum noch heute in ihren Bann ziehen. Denn sie drücken die Sehnsucht des Menschen nach Freiheit und Menschlichkeit aus, aber auch die Aufbruchsstimmung der damaligen Zeit und gleichzeitig die Schönheit der Welt. In diesem Komponistenporträt erfahren Kinder und Jugendliche auf anschauliche und entsprechend altersgerechte Weise über das Leben und die Musik Ludwig van Beethovens.

Die Vorstellungen richten sich an folgende Altersstufen:

9.00–10.00 Uhr: Kindergarten und Grundschule

11.30–12.30 Uhr: Kindergarten und Grundschule

14.00–15.00 Uhr: weiterführende Schule