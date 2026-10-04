Kinder-Uni: Gibt es Pflaster für die Seele?

Hast du dir den Fuß verstaucht oder tropft die Nase, dann gehst du zum Arzt, ganz klar.

Aber was, wenn es deiner Seele nicht gut geht? Wenn dir gar nichts Freude bereitet? Wenn du unerklärliche Ängste hast? Oder wenn du immer wieder Dinge tust, die du gar nicht tun willst?

Gibt es auch dafür eine Medizin? Und darfst du darüber überhaupt reden?

Ganz aus der Sicht der Kinder erzählt Dagmar Geisler von verschiedenen psychischen Krankheiten und Störungen und davon, wie sie den Alltag der Betroffenen und Angehörigen beeinflussen.

Es macht Mut, offen über diese Erkrankungen zu sprechen und zeigt Wege auf, damit umzugehen.

Treffpunkt: Tagungsraum Stadthalle