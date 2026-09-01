Kinder-Uni mit Bärbel Oftring: "Insekten"

Kinder-Uni "Insekten – die coolen Sechsbeiner"

Insekten finden oft wenig Aufmerksamkeit:

Nur wenige, wie Schmetterlinge, Bienen oder Marienkäfer sind bei uns Menschen beliebt, die meisten Insekten finden wir sogar richtig eklig.

Dabei könnten wir ohne Insekten nicht überleben, denn sie leisten nicht nur als Blütenbestäuber unendlich wichtige ökologische Aufgaben. In dieser Kinder-Uni beschäftigen wir uns mit den Insekten – wie sie sehen, wie sie hören, wie sie sich vermehren und vor allem wie sie leben. Dabei schauen wir uns auch einige Exemplare etwas genauer an: Schließlich sind die meisten der bei uns heimischen Tierarten Insekten, die in allen Lebensräumen vorkommen.

Treffpunkt: Tagungsraum Stadthalle, Vitryallee 7

Gesponsert von: Rotary Club Tauberbischofsheim / Bürgerstiftung