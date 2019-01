Am Samstag, 09.Februar 2019 veranstaltet der Kindergarten Fronhof zum wiederholten Malseine Kinderartikelbörse in Frommern. Zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr dreht sich in der Turn- und Festhalle alles rund um das Kind. Verkauft wird Kleidung,Spielzeug sowie Flohmarktartikel aller Art. Neben Kaffee und Kuchen wirdkostenloses Kinderschminken angeboten.