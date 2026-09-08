Kinderbasar Bechhofen

-

Schulturnhalle Pestalozzi Str. 24, 91572 Bechhofen

Es ist wieder soweit! Unser Kinderbasar Bechhofen lädt euch herzlich zum Stöbern, Entdecken und Sparen ein. Freut euch auf eine große Auswahl an gut erhaltenen Kinderartikeln für die kommende Frühjahrs- und Sommersaison!

Wann? Samstag, 14. März 2026 13:00 – 15:00 Uhr

Wo? Schulturnhalle, Pestalozzi Str. 24, 91572 Bechhofen

Das erwartet euch:

• Saisonale Kinderkleidung bis Größe 176

• Baby- und Kinderausstattung

• Kinderwägen

• Rollschuhe & Fahrzeuge

• Spielsachen und vieles mehr

Alle Artikel sind gut erhalten und sauber – perfekt für die neue Saison!

Einlass für Schwangere mit Mutterpass bereits ab 12:30 Uhr.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt – freut euch auf Kaffee und ein leckeres Kuchenbuffet (auch zum Mitnehmen).

Infos für Verkäufer:

Annahme: Freitag, 13. März 2026 | 16:00 – 18:00 Uhr

Rückgabe: Samstag, 14. März 2026 | 19:30 – 20:00 Uhr

Verkaufslisten unter: www.easybasar.de

Kontakt & Infos:

E-Mail: basar-bechhofen@gmx.de

Instagram: @kinderbasar_bechhofen

Facebook: Kinderbasar Bechhofen

Website: www.basarkalender.de

Kommt vorbei, unterstützt nachhaltiges Einkaufen und findet tolle Schnäppchen für eure Kinder!

Wir freuen uns auf euch!

Euer Basar-Orga-Team

Info

Schulturnhalle Pestalozzi Str. 24, 91572 Bechhofen
Märkte

Tags