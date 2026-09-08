Es ist wieder soweit! Unser Kinderbasar Bechhofen lädt euch herzlich zum Stöbern, Entdecken und Sparen ein. Freut euch auf eine große Auswahl an gut erhaltenen Kinderartikeln für die kommende Frühjahrs- und Sommersaison!
Wann? Samstag, 14. März 2026 13:00 – 15:00 Uhr
Wo? Schulturnhalle, Pestalozzi Str. 24, 91572 Bechhofen
Das erwartet euch:
• Saisonale Kinderkleidung bis Größe 176
• Baby- und Kinderausstattung
• Kinderwägen
• Rollschuhe & Fahrzeuge
• Spielsachen und vieles mehr
Alle Artikel sind gut erhalten und sauber – perfekt für die neue Saison!
Einlass für Schwangere mit Mutterpass bereits ab 12:30 Uhr.
Für das leibliche Wohl ist gesorgt – freut euch auf Kaffee und ein leckeres Kuchenbuffet (auch zum Mitnehmen).
Infos für Verkäufer:
Annahme: Freitag, 13. März 2026 | 16:00 – 18:00 Uhr
Rückgabe: Samstag, 14. März 2026 | 19:30 – 20:00 Uhr
Verkaufslisten unter: www.easybasar.de
Kontakt & Infos:
E-Mail: basar-bechhofen@gmx.de
Instagram: @kinderbasar_bechhofen
Facebook: Kinderbasar Bechhofen
Website: www.basarkalender.de
Kommt vorbei, unterstützt nachhaltiges Einkaufen und findet tolle Schnäppchen für eure Kinder!
Wir freuen uns auf euch!
Euer Basar-Orga-Team