Es ist wieder soweit! Unser Kinderbasar Bechhofen lädt euch herzlich zum Stöbern, Entdecken und Sparen ein. Freut euch auf eine große Auswahl an gut erhaltenen Kinderartikeln für die kommende Frühjahrs- und Sommersaison!

Wann? Samstag, 14. März 2026 13:00 – 15:00 Uhr

Wo? Schulturnhalle, Pestalozzi Str. 24, 91572 Bechhofen

Das erwartet euch:

• Saisonale Kinderkleidung bis Größe 176

• Baby- und Kinderausstattung

• Kinderwägen

• Rollschuhe & Fahrzeuge

• Spielsachen und vieles mehr

Alle Artikel sind gut erhalten und sauber – perfekt für die neue Saison!

Einlass für Schwangere mit Mutterpass bereits ab 12:30 Uhr.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt – freut euch auf Kaffee und ein leckeres Kuchenbuffet (auch zum Mitnehmen).

Infos für Verkäufer:

Annahme: Freitag, 13. März 2026 | 16:00 – 18:00 Uhr

Rückgabe: Samstag, 14. März 2026 | 19:30 – 20:00 Uhr

Verkaufslisten unter: www.easybasar.de

Kontakt & Infos:

E-Mail: basar-bechhofen@gmx.de

Instagram: @kinderbasar_bechhofen

Facebook: Kinderbasar Bechhofen

Website: www.basarkalender.de

Kommt vorbei, unterstützt nachhaltiges Einkaufen und findet tolle Schnäppchen für eure Kinder!

Wir freuen uns auf euch!

Euer Basar-Orga-Team