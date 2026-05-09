Alles für kleine Entdecker – nachhaltig und sortiert!

Das Basar-Team Marktbergel lädt zum großen, sortierten Kinderbasar in Sankt Kilian ein. Bei uns müsst ihr nicht tischweise suchen: Wir sortieren die Kleidung nach Größen, damit ihr schnell findet, was ihr braucht!

Unser Angebot:

Kleidung: Gut erhaltene Mode in den Größen 50 bis 164.

Zubehör: Spielzeug, Bücher, Kinderwägen und alles rund um das Familienleben.

Verkauf auf Provisionsbasis: Ihr möchtet selbst verkaufen? Wer beim Basar mithilft, erhält als Verkäuferin besondere Vorteile!

Wichtige Infos:

Anmeldung & Verkaufsscheine: Per E-Mail

Verkauf auf Provisionsbasis.

Wer beim Basar mithilft, erhält als Verkäuferin besondere Vorteile.

Nachhaltigkeit: Wir verkaufen leckeren Kuchen zum Mitnehmen (gegen eine Spende). Bringt der Umwelt zuliebe bitte eigene Behälter mit!

Der gute Zweck: Der Erlös fließt direkt in die Kinder- und Jugendarbeit der evangelischen Kirche Marktbergel.

Exklusives Pre-Shopping für Schwangere

Wir wissen, dass langes Stehen und großes Getümmel anstrengend sein können. Deshalb öffnen wir für alle werdenden Mütter bereits am Vorabend unsere Türen:

Freitag, 04. September 2026

17:00 – 18:00 Uhr

Einlass nur gegen Vorlage des Mutterpasses. Genießt eine entspannte Stunde Shoppen vor dem offiziellen Trubel!

Kommt vorbei, schont euren Geldbeutel und tut gleichzeitig etwas Gutes für unsere Kids in Marktbergel!