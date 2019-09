Kinderbasar Rabattaktion mit Windeltraktor

× Erweitern Sebastian Krug Kinderkleiderscheune Petershof

Kennt ihr die Kinderkleiderscheune?

Secondhand-Basar das ganze Jahr mit tollen Rabattatkionen gibt es in der Kinderkleiderscheune!

Als Sonderaktion gibt es an diesem Tag 30% auf sämtliche Kinderbekleidung, Umstandsmode, Schuhe und Spielwaren! Auf das gesamte Büchersortiment gibt es sogar 50% Rabatt.

Parkplätze sind ebenso ausreichend und kostenfrei direkt vor dem Laden vorhanden wie ein Spielplatz für die Kleinen!

Zusätzlich kommt an diesem Tag um 9 Uhr der Windeltraktor® (mit A-Ware Windeln Gr. 2-4) bei trockenem Wetter an die Kinderkleiderscheune! Nur solange der Vorrat reicht!

Wir freuen uns auf euren Besuch am Samstag, den 28.9.2019, ab 9 Uhr in der Kinderkleiderscheune Petershof in 74369 Löchgau!