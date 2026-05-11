Kinderdüfte – Sanfte Helfer aus der Natur

In diesem Workshop tauchen Sie ein in die wohltuende Wirkung von natürlichen Düften und erfahren, wie ätherische Öle die Stimmung, Konzentration und das Wohlbefinden Ihrer Kleinen positiv beeinflussen können.

Sie erhalten wertvolle Grundlagen zum sicheren Einsatz ätherischer Öle im Alltag mit Kindern – ob beruhigend, belebend oder stärkend. Was Sie erwartet: Einblick in die Wirkung ätherischer Öle auf Körper, Geist und Emotionen von Kindern, Tipps zur sicheren Anwendung im Familienalltag, Praxiswissen rund um kindgerechte Duftmischungen.

In einer angeleiteten DIY-Session stellen Sie drei duftende Begleiter für zu Hause her: einen individuellen Duft-Roll-On, ein pflegendes Erkältungsöl zum Einreiben sowie ein entspannendes Badesalz für Kinder. Die Materialkosten sind in der Kursgebühr bereits enthalten - der Normalpreis für die Öle wäre doppelt so hoch. Wir genießen gemeinsam auch eine Handzauber-Massage, die Sie dann auch zu Hause mit Ihren Kindern anwenden können. Freuen Sie sich auf einen duftenden, kreativen und informativen Workshop – mit großer Wirkung für Ihre kleine Nasen zu Hause! Anmeldung erforderlich.