Willkommen bei der KinderEventWelt – Das Familien-Highlight! Entdeckt die neuesten Trends, Ideen und Innovationen rund um Kinder und Familie!

Lasst euch von großen und kleinen Marken, kreativen Start-ups und exklusiven Produktneuheiten inspirieren.

Trefft Expert:innen, holt euch wertvolle Tipps von Fachhändlern und Herstellern und entdeckt einzigartige Produkte.

Erlebt interaktive Workshops, spannende Live-Talks und vor allem: jede Menge Spaß beim KinderEventWelt – speziell für Kids von 3 bis 12 Jahren!

Tickets:

• Kinder unter 3 Jahren: kostenlos

• Kinder ab 3 Jahren: 3 €

• Erwachsene: 6 €

• Tickets gibt’s auch vor Ort!

Kommt vorbei, genießt die entspannte Atmosphäre und erlebt einen Tag voller Inspiration, Action und Familienglück!