Kinderführung Aalens Gassen: Aalen mit Kinderaugen sehen!

Die Kinderführung richtet sich an Kinder im Alter von etwa 8 bis 13 Jahren. Beim Rundgang durch Aalens Gassen suchen die Kinder anhand von Suchbildern historisch wichtige Plätze und erfahren dort, was es mit den Plätzen und Gebäuden auf sich hat, wie die Leute dort früher lebten und was sich für Geschichten rund um diese Plätze ranken.

Die Führung dauert 60-75 Minuten und bewegt sich ausschließlich innerhalb der Altstadt. Die Kinder benötigen ein Getränk für eine Spiel- und Verschnaufpause. Sie sind an einem Umhängeschild als Teilnehmer der Kinderstadtführung zu erkennen.

Dieses Angebot richtet sich primär an Kinder: Zusätzlich zur Führerin kommt bei Bedarf (Gruppengröße mehr als 5 Kinder, keine weiteren Erwachsenen) eine zusätzliche von uns gestellte Begleitperson hinzu. Die Gruppe besteht aus 10 Kindern und zusätzlich maximal 5 Erwachsenen (interessierte Elternteile, Großeltern etc.).

Mitzubringen ist

