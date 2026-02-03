Kinderführung: Alte Kinderspiele

Alte Kinderspiele

Von der Jungsteinzeit bis ins 20. Jahrhundert

Christine Wahl

Schon in der Jungsteinzeit verwendeten Kinder Naturmaterialien zum Spielen. Im Mittelalter kam das erste „Spielzeug“ auf, im 18. Jahrhundert waren bei Hofe Brettspiele sehr gefragt. Im 19./20. Jahrhundert spielten alle Kinder im Freien Lauf- und Singspiele. Bei einem Gang durch das Museum wird „spielerisch“ das Leben in diesen Epochen erkundet und alle vorgestellten Spiele werden gleich vor Ort ausprobiert.

Info:

Dauer: 1,5 Stunden

Treffpunkt und Kartenverkauf: Schlosskasse

Teilnehmer: max. 15 Personen (inkl. Eltern)

Für Kinder von 6 bis 10 Jahren mit ihren Eltern

Anmeldung unter Tel. 07931 123 060

Gruppen: Für Gruppen buchbar