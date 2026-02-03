Kinderführung: Alte Kinderspiele

Familienführung

bis

Residenzschloss Mergentheim Schloss 16, 97980 Bad Mergentheim

Alte Kinderspiele 

Von der Jungsteinzeit bis ins 20. Jahrhundert 

Christine Wahl

Schon in der Jungsteinzeit verwendeten Kinder Naturmaterialien zum Spielen. Im Mittelalter kam das erste „Spielzeug“ auf, im 18. Jahrhundert waren bei Hofe Brettspiele sehr gefragt. Im 19./20. Jahrhundert spielten alle Kinder im Freien Lauf- und Singspiele. Bei einem Gang durch das Museum wird „spielerisch“ das Leben in diesen Epochen erkundet und alle vorgestellten Spiele werden gleich vor Ort ausprobiert.

Info:

Dauer: 1,5 Stunden

Treffpunkt und Kartenverkauf: Schlosskasse

Teilnehmer: max. 15 Personen (inkl. Eltern)

Für Kinder von 6 bis 10 Jahren mit ihren Eltern

Anmeldung unter Tel. 07931 123 060

Gruppen: Für Gruppen buchbar

