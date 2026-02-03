Kinderführung: Alte Kinderspiele

Alte Kinderspiele
Von der Jungsteinzeit bis ins 20. Jahrhundert
Christine Wahl
Schon in der Jungsteinzeit verwendeten Kinder Naturmaterialien zum Spielen. Im Mittelalter kam das erste „Spielzeug“ auf, im 18. Jahrhundert waren bei Hofe Brettspiele sehr gefragt. Im 19./20. Jahrhundert spielten alle Kinder im Freien Lauf- und Singspiele. Bei einem Gang durch das Museum wird „spielerisch“ das Leben in diesen Epochen erkundet und alle vorgestellten Spiele werden gleich vor Ort ausprobiert.
Info:
Dauer: 1,5 Stunden
Treffpunkt und Kartenverkauf: Schlosskasse
Teilnehmer: max. 15 Personen (inkl. Eltern)
Für Kinder von 6 bis 10 Jahren mit ihren Eltern
Anmeldung unter Tel. 07931 123 060
Gruppen: Für Gruppen buchbar