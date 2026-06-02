Kinderführung: Drachen im Schloss

Furchterregende, aber gleichzeitig wunderschöne Drachen schmücken zwei Decken im Schloss. Sie kringeln ihre langen, gewundenen Schwänze kunstvoll durch Ranken und speien gefährlich Feuer.

Ein Gemälde zeigt den Deutschordenspatron St. Georg im Kampf mit einem Drachen. Seine Geschichte wird kindgerecht erzählt. Im kreativen Teil entwerfen und gestalten die Kinder eigene Drachen und andere Fabeltiere.

Info:

Führung nur für Kinder

Dauer: 1,5 Stunden

Treffpunkt und Kartenverkauf: Schlosskasse

Teilnehmer: max. 12 Personen

Anmeldung unter Tel. 07931 123 060 oder info@schloss-mergentheim.de

Gruppen: Für Gruppen buchbar