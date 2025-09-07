Kinderführung im RothenburgMuseum

Wie haben die Menschen im Mittelalter gelebt? Die Menschen waren nicht frei, sie gehörten jemanden, sie mussten Abgaben leisten, hatten eine kurze Lebensspanne und glaubten an den Himmel und die Hölle.

Unsere Führungen beantworten im Museum bei einem spannenden Spaziergang anhand ausgewählter Objekte diese Fragen. Das Museum selbst war ein Ort des kargen Klosterlebens mit Arbeit und Gebet. Eine originale 500 Jahre alte Küche, eingerichtete Zimmer, eine große Waffensammlung und viele Objekte, die spannende Geschichten erzählen, gilt es unterhaltsam und anschaulich zu entdecken. Die Kinderführungen für Kinder von 6 bis 14 Jahren werden von Frau Luise Limburg und Herrn Andreas Oft vom Freundeskreis e.V. angeboten und dauern etwa eine Stunde. Mindestteilnehmer: 3 Personen. Höchstteilnehmer: 15 Personen. Die Führungen sind für Kinder kostenlos.