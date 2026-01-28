Kinderführung: Zeitreise für Kinder

Unter dem Titel „Zeitreise für Kinder“ entdecken junge Besucherinnen und Besucher auf anschauliche Weise die Vergangenheit der Stadt und ihrer Region.

Gemeinsam mit dem stellvertretenden Museumsleiter Lorenz Hafner begeben sich die Kinder auf einen kurzweiligen Rundgang durch das Museum. Anhand ausgewählter Objekte aus der Dauerausstellung erfahren sie, wie Menschen in früheren Zeiten lebten und warum Schwäbisch Hall eine wichtige Rolle spielte. Dabei wird unter anderem das Thema Salz aufgegriffen, das die Stadtgeschichte stark geprägt hat. Auch bekannte Persönlichkeiten aus der Geschichte Schwäbisch Halls kommen zur Sprache. Fragen zu stellen und eigene Gedanken einzubringen ist ausdrücklich erwünscht.

Die Kinderführung beginnt um 15 Uhr und dauert etwa eine Stunde.

Bitte beachten Sie, dass Teile des Museums nicht barrierefrei zugänglich sind.

Anmeldung erforderlich unter: Tel. 0791/751-289 oder Email: hfm@schwaebischhhall.de