Kinderfasching beim TVKemnat 1890 e.V.

Helau und Alaaf!

Der TVK veranstaltet einen Kinderfasching. Von 14:33 bis 17:33 Uhr wird es in der Kemnater Festhalle fröhlich und bunt. Viele verkleidete Kinder feiern bei Musik, Spielen und guter Laune. Es gibt lustige Tänze, spannende Mitmachaktionen und natürlich jede Menge Süßigkeiten.

Alle kleinen Närrinnen und Narren - auch diese, die nicht im TVKemnat sind - sind herzlich willkommen mitzufeiern und einen unvergesslichen Faschingstag zu erleben.