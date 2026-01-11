Kinderfasching Betzinger Krautskräga

Die Kinder erwartet ein buntes Programm aus Tanz, Musik und Spiel.

Hier sind die Kinder die Hauptakteure!

An unseren drei Tagen Kinderfasching erwartet die Kinder ein buntes Programm aus Tanz, Musik und Spiel. Jedes Kind erhält an der Kasse eine Spielkarte (je Altersklasse) und hat die Chance bei einem Spiel mitzumachen. Für alle Spielerinnen und Spieler gibt es eine kleine Überraschung.

Als Highlight werden die grüne und blaue Garde ihr tänzerisches Können zeigen. Und wer weiß, vielleicht schaut noch die ein oder andere Mühla-Katze vorbei.

Verpflegung gibt es natürlich vor Ort so wie Kuchen, Popcorn und Eis.