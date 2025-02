Boulevard Theater – „Wer heiratet schon freiwillig?“

„Wer heiratet schon freiwillig?“ Der schüchterne Violinist, Tim Tomas (Axel Seban) plant in seinem Ferienhäuschen ein Rendez-Vous mit einem Blind Date.

Nicht ahnend, dass sein Maestro, Bernard Nüdèl (Gerry Jansen), zusammen mit seiner Freundin, Karin Bach (Jasmin Bachmann), dieses Landhäuschen just zur gleichen Zeit aufgesucht hat, um in den Orchesterferien ein paar schöne Stunden zusammen zu verbringen. Doch nicht nur Tims Blind Date, Natascha Doleschalowa (Anita Steiner), bereichert die ohnehin schon illustre Gesellschaft, sondern auch noch der eigenwillige Klempner, Karl Sack (Matthias Hock). Und spätestens dann startet ein Lachreigen von Verwechslungen, Tür auf – Tür zu, gepaart mit geschliffenen Dialogen. Kurzum: Boulevard as it‘s finest!