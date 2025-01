Kinderfasching in Oberbalbach

Am Sonntag, den 23.02.2025 findet wieder der Kinderfasching in der Turnhalle in Oberbalbach statt.

Ab 14:02 Uhr begrüßen wir in der Turnhalle alle Kinder von Klein bis Groß. Natürlich sind auch die Eltern und Großeltern herzlich willkommen.

Am Nachmittag unterhalten wir die Kinder mit verschiedenen Spielen für alle Altersklassen mit tollen Sachpreisen.

Neben kalten und warmen Speisen wird auch ein reichhaltiges Kuchenbuffet angeboten.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.