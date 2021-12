Kinderfasching mit Thorsten Siebenhaar und dem Tanzhaus Ansbach

Krapfen, Kamelle, Kostüme – dreimal Kammer Helau! Die Ansbacher Kammerspiele und das Tanzhaus Ansbach laden wieder ein zum Kinderfasching 2020. Gleich zu Beginn der Faschingssaison versprechen wir Euch eine große bunte Faschingsparty mit Showeinlagen, Tänzen, Spielen, Kinderschminken und anderen tollen Aktionen. Und natürlich werden auch wieder die besten Kostüme prämiert, bevor zum großen Finale die Bonbons und Luftballons von der Decke regnen. Moderiert wird der Kinderfasching vom Ansbacher Schauspieler Thorsten Siebenhaar. Für Kinder ab 5 Jahren. Damit wir allen Kindern den Zutritt in den Saal ermöglichen können, bitten wir Sie, liebe Eltern, sich mit Kaffee und Kuchen in der Kneipe verwöhnen zu lassen und zu beachten, dass wir mit Kinderwagen keinen Einlass in den Saal gewähren können.

Kartenverkauf nur im K-Büro und an der Tageskasse