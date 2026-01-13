Kinderfasching mit Umzug

HELAU - heißt es am 17. Februar 2026 in Wassertrüdingen. Auch dieses Jahr laden wir alle Kinder und Familien herzlich zu unserem fröhlichen Kinderfasching ein!

Freut euch auf einen aufregenden Umzug durch die Stadt, angeführt von unserem strahlenden Prinzenpaar und begleitet von der schwungvollen Europa-Show-Tanzgarde. Gemeinsam geht es zum Rathaus, wo es nach ein buntes Programm für alle kleinen Narren gibt – Süßes für alle!

Anschließend feiern wir in der Hesselberghalle weiter:

Mit Auftritten der Europa-Show-Tanzgarde, die für jede Menge Spaß und Bewegung sorgen

Kinderschminken, damit jeder noch bunter wird

Spiel und Unterhaltung, damit keine Langeweile aufkommt

Leckeres Essen und Getränke, um gestärkt zu bleiben

Kommt vorbei, verkleidet euch, tanzt, lacht und erlebt einen unvergesslichen Faschingstag voller Spaß und Freude!