Kinderfasching Poppenweiler

Kinderfasching in Poppenweiler

Am Faschingsdienstag, den 13.2.2024 findet in der Sport- und Gemeindehalle in Poppenweiler traditionell der große Kinderfasching statt.

Bei viel Spaß, Spiel und Tanz, ist für gute Laune, wie immer gesorgt.

Clown Camilla wird durch ein buntes Programm führen und zum Auftakt tanzt die Kindergarde der Mistelhexen aus Neckarweihingen.

Einlass in die Sport- und Gemeindehalle ist um 13.33 Uhr.

Programmbeginn 14.01 Uhr, Ende 17.00 Uhr. Für Speisen und Getränke ist gesorgt.

Eintrittspreis : 1 Euro.