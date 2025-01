Auch die kleinen Narren kommen in Heimerdingen nicht zu kurz. Am 22.02.25 wird die Turn und Festhalle zu einer große Kinderfaschingsparty. Ab 14:30 begrüßen wir Prinzessinen, Ritter, Clowns, Feen und alles was die Fantasie zu bieten hat. Natürlich gibt es für die Kinder wieder ein tolles Programm. Garde und Showtänze werden auf der Bühne präsentiert. Zu Kinderspielen auf der Bühne und zur großen Polonaise, mit anschließender Kostümprämierung werden die Kinder eingeladen mit zu machen.

Für Essen, Kuchenbuffet und Getränke ist gesorgt.

Achtung in diesem Jahr findet der Kinderfasching bereits am Samstag den 22.02.25 statt (nicht am Sonntag!)