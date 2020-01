Traditionell findet am Rosenmontag, 24.02.2020, der beliebte Kinderfasching des Männerverein Reutlingen 1863 e.V. in der Stadthalle statt. Ab 14.00 Uhr wartet ein buntes, abwechslungsreiches Programm auf die jungen Närrinnen und Narren mit viel Musik, zahlreichen Spielen, Tanz und weiteren unterhaltsamen Programmpunkten. Allergrößter Beliebtheit erfreut sich dabei jedes Jahr das Kinderschminken, welches natürlich auch in diesem fester Bestandteil des Kinderfaschings ist. Ganz im Zeichen des fröhlichen Wettbewerbs stehen Mitmachspiele wie das Mohrenkopf-Wettessen, Eierlauf oder Sackhüpfen.

Durch den lustigen Nachmittag führen auch in diesem Jahr wieder die Mädchen der Prinzengarde gemeinsam mit dem Reutlinger Elferrat. Selbstverständlich werden auch die Tanzgarden des Vereins ihr Können beweisen. Auch die große Polonaise wird in diesem Jahr nicht fehlen, wenn alle Kinder zusammen das Tanzparkett erobern.

Zudem wartet auf alle jungen Faschingsliebhaber eine ganz besondere Überraschung, die von der Stadthalle Reutlingen sowie den ortsansässigen Partnern möglich gemacht wurde.

Gemeinsam mit dem Männerverein Reutlingen 1863 e.V. freuen wir uns auf einen tollen Faschingsnachmittag in der Stadthalle Reutlingen!