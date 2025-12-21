Krapfen, Kamelle, Kostüme – dreimal Kammer Helau! Der Kammerspiele-Kinderfasching ist endlich zurück! Gleich zu Beginn der Faschingssaison laden wir, zusammen mit dem Tanzhaus Ansbach ein zu einer großen, bunten Faschingsparty.

Wir freuen uns auf Showeinlagen, Tänze, Spiele, Kinderschminken und andere tollen Aktionen. Natürlich werden auch wieder die besten Kostüme prämiert, bevor zum großen Finale die Bonbons und Luftballons endlich wieder von der Decke regnen. Moderiert wird der Kinderfasching vom Ansbacher Schauspieler Thorsten Siebenhaar. Für Kinder ab 5 Jahren. Damit wir allen Kindern den Zutritt in den Saal ermöglichen können, bitten wir Sie, liebe Eltern, sich mit Kaffee und Kuchen in der Kneipe verwöhnen zu lassen und zu beachten, dass wir mit Kinderwagen keinen Einlass in den Saal gewähren können.