Liebe Kinder und Eltern, Endlich ist es wieder so weit!

Nach vielen Jahren gibt es in Lichtenau wieder einen Kinderfasching!

Organisiert wird der bunte Nachmittag von der Abteilung Kinderturnen des TSV Lichtenau.

Wir freuen uns sehr, allen Kindern und Familien wieder einen fröhlichen Faschingsnachmittag anbieten zu können.

Freut euch auf ein buntes, abwechslungsreiches Rahmenprogramm, viel Spaß, Bewegung und gute Laune.

Natürlich ist auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt.

Wir hoffen auf zahlreiche kleine und große Besucher und freuen uns auf einen fröhlichen, bunten Nachmittag voller Lachen, Musik und guter Stimmung.

Die Aufsichtspflicht für diese Veranstaltung liegt bei der volljährigen Begleitperson.

Euer

Kinderturnteam des TSV Lichtenau