Kinderfasching im Theater mit Theatervorstellung
Der Kinderfasching beginnt um 15 Uhr, die Theatervorstellung (Szenen aus "Der sternäugige Schäfer") ist Programmbestandteil.
bekannt und beliebt seit vielen Jahren
kommt zu uns um 15 Uhr mit Faschingskostüm oder ohne
viele Jacken, Mäntel, Kleider, Hüte und vielleicht eine Krone
warten auf Euch Ihr Kleinen und Großen
natürlich auch Kuchen, Würstchen, Saft und Kaffee
um 15.30 Uhr beginnt’s mit Umzug durchs Haus
Spiele im Saal mit Bonbons und Tanz
mit dem Drachen einen Flug durch die Luft
dann geht’s hinaus zum Roten Meer
dann mit Krach und Musik die Straße hinauf
durch die Afternhalde zurück zum Hasenhaus
nach „Der sternäugige Schäfer“
so gegen 18 Uhr ist der Fasching aus.