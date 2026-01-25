Kinderfasching im Theater mit Theatervorstellung

Der Kinderfasching beginnt um 15 Uhr, die Theatervorstellung (Szenen aus "Der sternäugige Schäfer") ist Programmbestandteil.

bekannt und beliebt seit vielen Jahren

kommt zu uns um 15 Uhr mit Faschingskostüm oder ohne

viele Jacken, Mäntel, Kleider, Hüte und vielleicht eine Krone

warten auf Euch Ihr Kleinen und Großen

natürlich auch Kuchen, Würstchen, Saft und Kaffee

um 15.30 Uhr beginnt’s mit Umzug durchs Haus

Spiele im Saal mit Bonbons und Tanz

mit dem Drachen einen Flug durch die Luft

dann geht’s hinaus zum Roten Meer

dann mit Krach und Musik die Straße hinauf

durch die Afternhalde zurück zum Hasenhaus

nach „Der sternäugige Schäfer“

so gegen 18 Uhr ist der Fasching aus.