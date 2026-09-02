30 Jahre Bürgerverein Zimmerhof e.V. mit M.C.O. Band

30 Jahre Bürgerverein Zimmerhof.

Gemeinsam möchten wir mit euch unser 30-jähriges Jubiläum feiern!

Samstag, 17. Oktober 2026

Einlass: 18:00 Uhr

Sporthalle Zimmerhof

Freut euch auf einen stimmungsvollen Abend mit Live-Musik, guter Unterhaltung, leckeren Speisen und Getränken sowie vielen Begegnungen mit Freunden, Nachbarn und Wegbegleitern unseres Vereins.

Wir freuen uns darauf, mit euch auf 30 Jahre Bürgerverein Zimmerhof anzustoßen und gemeinsam einen unvergesslichen Abend zu verbringen! Euer Bürgerverein Zimmerhof e.V.