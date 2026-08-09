In unserem waldpädagogischen Angebot können die Kinder in die Natur eintauchen und den Wald entdecken, verbunden mit kreativem Gestalten und Spielen.

Gemeinsam mit einer erfahrenen Waldpädagogin lernen sie Feuermachen ohne Streichholz, gehen auf Nahrungssuche und bereiten diese zu. Sie erfahren, wie man sich mit und ohne Kompass orientieren kann und einen Unterschlupf baut. Der Wald schafft eine besondere Umgebung, in der Kinder lernen, ihre Umwelt zu schätzen. In einer zunehmend digitalen Welt bleibt der Wald ein wichtiger Ort, an dem Kinder nachhaltige und kreative Erfahrungen sammeln können.

Weitere Infos auf hdf-hn.de/kurs/kinderferienbox-abenteuer-wildnis-survival-im-wald-262H308004/